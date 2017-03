In sudul Moldovei ar exista o suta milioane de barili de titei. Compania care va cauta petrol in Moldova va explora un teritoriu de peste 12 mii de km patrati - VIDEO

Compania care va cauta petrol in Moldova crede ca in sudul Moldovei ar exista o suta milioane de barili de titei. Aceasta cantitate este consumata zilnic in toata lumea si valoreaza in jur de 5 miliarde de dolari.In urmatorii 10 ani, firma va explora un teritoriu de peste 12 mii de km patrati cu ajutorul unor tehnologii si radare performante.