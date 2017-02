"In telefonul lui ar fi fost gasite mesaje de dragoste". Ce spun colegii despre baiatul de 18 gasit fara suflare in camera de camin

Un baiat de 18 ani a fost gasit spanzurat ieri seara in jurul ore 21:00, in camera de camin. Oamenii legii iau in calcul varianta unui suicid.

Potrivit colegului de camera, ieri seara au avut o petrecere in curtea scolii, care este organizata in fiecare luna. Spre seara, baietii l-au invitat sa stea la o cafea, insa el nu a acceptat spunand ca vrea sa doarma si urca in camera. Putin mai tarziu, acestia l-au gasit cu lumina stinsa si fara suflare.

Colegii spun ca era un tanar binedispus si niciodata nu s-ar fi plans ca ar avea probleme. Tot acestia spun ca acesta ar fi avut o iubita.

Directoarea scolii spune ca in ultima saptamana acesta a lipsit dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la nas, iar in telefonul ar fi fost gasite mesaje de dragoste.

Politia cerceteaza cazul. Preliminar, oamenii legii spun ca ar fi vorba de un suicid.