In timp ce capitala inca nu are un primar, la Jora de Mijloc primarita afirma ca este de mult in toiul activitatilor. Satenii spun ca lucrurile se schimba in bine localitatea lor: "Am fost la Orheiland“ - VIDEO

Marina TAUBER, PRIMAR, COMUNA JORA DE MIJLOC: “Eu sunt ocupata. V-am spus pana seara sunt ocupata. Ce eu trebuie sa dau raport. Cum e viata la tara? Parasiti va rog cabinetul meu.”

Satenii spun ca lucrurile se schimba in bine in localitatea lor. Acum doua zile, noul primar a organizat in localitate Campionatul de Fotbal, iar echipa castigatoare a primit in dar cupa primarului Marina Tauber.

“Cupa din aur? Ei, din aur nu da nimeni. Nici brazilienii nu mai o poiesc.”



“Facem echipa din toate Jorile. Vrem sa ajungem in campionatul mondial. De la Jora la campionatul mondial? Si mai mult. Cred ca avem un primar de incredere care ne va sustine.”

Pe langa cupa, jucatorii care au planuri grandioase au primit si alte cadouri.

“Maiou ca sustinem partidul Sor. Cu partidul de la inceput si pana la urma.”



Femeile spun, insa, ca isi doresc concerte, nu fotbal.



“Eu nu sunt amatoare de fotbalistii, dar cu artistii.”

Altii spun ca au prea mult de lucru si nu au timp nici de concert, nici de fotbal. Pentru ca ziua de munca incepe cand rasare soarele si se incheie la apus.

Satenii spun ca nu stiu daca Marina Tauber s-a mutat cu traiul la Jora de Mijloc. Asta desi inca la sfarsitul lunii mai ea spunea ca locuieste deja acolo.

“Noul primar traieste in sat? Eu nu traiesc cu ea, dar cu sotia mea. De unde stiu unde traieste.”

Nici nu s-ar grabi sa se mute, spun unii. Pentru ca la sat conditiile nu sunt dintre cele mai bune.

“Aici fac mancare.“

La fel ca-n toate satele de la noi, sistem de canalizare nu este, iar dusurile improvizate ii salveaza in zielele toride. Oamenii spera ca timp de un an, cat va dura mandatul noului primar, lucrurile se vor schimba. Pe cateva strazi a aparut deja lumina, iar proiectul de iluminare este abia la inceput.

Nu conteaza de unde vin banii, atata timp cat vad schimbari, spun satenii. Cu atat mai mult ca primarul le organizeaza periodic suprize…

“Am fost la Orheiland.“

Vicepresedinta Partidului SOR, Marina Tauber, a castigat pe 20 mai, din primul tur, alegerile locale din comuna Jora de Mijloc, obtinand peste 61 la suta din voturi. La fel ca si liderul formatiunii Ilan Sor, aceasta figureaza in raportul companiei Kroll care investigheaza furtul miliardului.

Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.