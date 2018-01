In timp ce in tot orasul soferii isi lasa masinile pe unde apuca, pe o portiune din strada Armeneasca, langa noul sediu PD, nu vezi nici zare de automobil parcat. Explicatia oamenilor legii - VIDEO

In timp ce in tot orasul soferii isi lasa masinile pe unde apuca, pe o portiune din strada Armeneasca nu vezi nici zare de automobil parcat pe trotuare sau pe carosabil. Agentii de circulatie au impanzit perimetrul si au grija ca nimeni sa nu-si lase masina acolo. In zona se afla si noul sediul al Partidului Democrat. Am incercat sa aflam daca operatiune de patrulare are vreo legatura, cu acest lucru insa purtatorul de cuvant al democratilor a refuzat sa ofere comentarii.