In timp ce la Chisinau nu s-a organizat nimic de Ziua Independentei, la Orhei a fost mare sarbatoare. Oamenii din toate raioanele tarii, adusi la Orheiland, iar Sor a tinut si un discurs inflacarat despre un nou stat - VIDEO

Startul sarbatorii a fost dat de marsul patriotilor in piata Vasile Lupu. In fruntea coloanei au defilat calaretii urmati de fanfara si tineri cu drapele mana. Ilan Sor, alaturi de sotia sa, cantareata Jasmin si Mariana Tauber au marsaluit in mijlocul coloanei.

Primarul de Orhei a urcat pe scena in aplauzele multimii. Acesta a inceput sa-si citeasca mesajul in romana, dar l-a incheiat in rusa.

Ilan SOR, PRIMAR, ORHEI: “Vom construi o economie puternica, vom construi colhozuri.”

La final de pe scena a fost citita o rezolutie despre crearea unui nou stat, pe care si-l doreste Ilan Sor. Stat in care in medicina si inavatamantul vor fi gratuite, iar traficantii de droguri vor fi pedepsiti cu moarteaCei prezenti au votat.

Dupa partea oficiala multimea in frunte cu Ilan Shor s-a indreptat spre parcul de distractiei OrheiLand, care a devinit neincapator din cauza miilor de oamenii adusi cu autocarele din toate colturile tarii. Aici Sor a fost intampinat cu aplauze si ovatii.

“Cu Shor am sa traim mai usor. Dar nu conteaza de unde ia bani?- Nu ma doare capul. Altii din parlament vin si mananca la noi in oras dar el nu mananca, ne da noua mancare.”

“Eu cred ca el se straduie pentru oameni dar mai de parte pe sovistea lui.”

Trei avioane au focut un show pe cer.

Ilan SOR, PRIMAR, ORHEI: ”Eu cu nimeni nu concurez. Fac ceea ce imi place, fac o sarbatoare pentru oameni.”

Ilan Sor nu a vrut sa spuna cat l-a costat evenimentul de astazi, dar si cat a cheltuit pentru protestul de ieri de la Chisinau unde s-a impartit gratuit hrisca.

Ilan SOR, PRIMAR, ORHEI: “Astazi este Ziua Independentei tarii mele si nu vreau sa vorbesc despre tot felul de nemernici. Sa sarbatorim Ziua Independentei.-Cati bani ati cheluit ieri?”

Aceasta femeie venita Balti, spune ca a fost ieri la Chisinau la protestul organizat de Sor si a venit si astazi sa-l sustina dar si sa sarbatoareasca.

“Cine nu a furat? Sa presupunem ca el a furat dar el face pentru popor, nu pune la el in buzunar.”

“Ce sarbatoare e azi? Da. Eu am uitat”

"Considerati ca suntem o tara independenta?- E clar? Dar ce va radeti?

Si de aceasta data cei prezenti au primit mancare gratuir- cate o chifla si o sticla de apa.

“Multumesc lui Shor si partidului, pe noi ne-au adus si ne vor duce, totul e gratis. De unde a-ti venit?- De la Chisinau. Sa de-a Domnul Plahatniuc sa-si faca griji ca si el.”

Au fost si dintre cei care s-au aratat nemultumiti insa ca au trebuit sa astepte minute in sir la coada.

“Obositor, nici sa cumperi ceva, nici pe gratis nu ne da “

Acest barbat s-a aratat nemultumit ca Sor nu a facut tot ce a promis la inceput de mandat.

“El a spus ca o sa invete limba romana si nu a facut asta. A promis ca vom avea transport gratuit a dat comanda de 40 de microbuze, nu s-a facut. El vrea sa nimereasca in parlament cu bani mari, lumea asta e cumparat care a venit aici.”

Dupa ora petrecuta la OrheiLand, sub soarele dogoritor, unii si-au luat gentile si au cautat un loc la umbra. Copii s-au balacit la topogane iar tinerii au dansat hora.

Sarbatoarea de la Orhei va culmina cu un concert grandios si focuri de artificii. Organizatori spun ca astazi la Orhei au venit aproape 20 de mii de oameni, unii au fost adusi cu autocarele. Nu am reusit sa aflam cati bani s-a cheltuit pentru asta. Responsabilii de la partidul Sor ne-au spus ca vor reveni ulterior cu un raspuns.