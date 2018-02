In timp ce mergea cu un microbuz de ruta, in capitala, s-a apropiat de o femeie si i-a furat portofelul. Ce s-a intamplat cand a incerat sa plece - VIDEO

A incercat sa fure de fata cu... cativa politisti. Un barbat de 38 de ani din capitala a fost retinut, dupa ce a bagat mana in geanta unei femei, intr-un microbuz de pe ruta 121, si i-a scos portofelul. In momentul in care a luat portmoneul si a incercat sa fuga a fost incatusat de polistii, care se aflau cu el in acelasi vehicul. Anterior, acesta ar mai fi furat un portmoneu in timp ce mergea cu troleibuzul.