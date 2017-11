Gorbuntov afirma ca Proca l-ar fi invinuit pe Plahotniuc, fiind platit de Usatii : "Un killer mereu vorbeste doar daca e platit. Pentru ce ii trebuiesc eu lui Plahotniuc? Renato, binisor tu lucrezi."

Gherman GORBUNTOV: "Nu am vazut interviul, dar am primit o gramada de mesaje in care mi se spune ca Proca a recunoscut ca m-a impuscat. Stiu despre acest interviu."

Jurnalist Zeppelin Investigations: "- Ce credeti despre informatiile declarate? Dvs il acuzati pe Usatii, iar Proca spune ca cel care a comandat omorul este Plahotniuc, ce credeti?"

Gherman GORBUNTOV: "Ce pot sa spun. Proca este un om care lucreaza pentru client, pentru cel care comanda. El acum, din pacate, nu are pistol si nu poate decat pentru bani sa vorbeasca, sa faca unele declaratii. Asa ca, toate aceste lucruri sunt interesante, totul se aranjeaza in favoarea lui Renato Usatii. Proca a vorbit, o data i-au transmis bani pentru ca sa depuna marturii, dupa asta inca ceva.

Renato, binisor tu lucrezi, mintea ta iti spune ce sa faci. O mica intrebare am eu. Pentru ce naiba toate acestea? Pentru ce lui Plahotniuc ii trebuiesc eu? Chestii de afaceri nu avem. Pentru ce eu lui ii trebuiesc?

Daca e sa ne gandim de ce eu lui Renato Usatii ii trebuiesc. Eu as putea toata noapte sa o pierd povestindu-va de ce ii trebuia lui Renato sa comande omorul, insa nu am chef acum sa povestesc, asa ca, o sa va raspund doar la intrebari. Eu cred ca tot acest interviu este o istorie platita.

Cred ca domnul Proca isi iubeste foarte mult familia, iar in schimbul acestor declaratii lui i s-a promis ca familiei lui i se vor da bani, cel mai probabil au si primit deja bani. Pentru ca un killer mereu vorbeste doar dupa ce este platit. Totul este in stilul lui Renato Usatii.

Pentru mine este foarte greu sa cred in declaratiile acestuia. Cine a comandat omorul meu, cum a fost comandat. Am inevstigat asa un pic. Totul a fost spus, cine a comandat, cine a executat.

Adica eu i-am transmis un milion de paunti pentru ca sa spuna cine a comandat omorul meu? Nu ma intrebati asta pe mine, hai sa intrebam avocatul."

(tr. din rusa. Gorbuntov vorbeste cu avocatul la telefon: - Aaaa, este o minciuna, eu stiu ca este o aberatie. Tu intradevar te-ai intalnit cu Proca cand el era la Moscova si i-ai propus un milion? - Nu, desigur. Nu ne-m intalnit cu el si nici nu i-am propus niciun milion.

( tr. din rusa: Despre atentatul din Bucuresti: )

Gherman GORBUNTOV: "Renato, eu tot stiu despre acest atentat, eu tot am fost martor in acest dosar. Noi cu tine suntem doi martori in acest dosar. Ambii, minunate ganduri. Nimic eu nu confirm. Renato e martor, da? Ce a vazut el? E clar cum este el martor. Omul a vazut, a stat acolo pe la un colt undeva si a vazut totul. A vazut totul ori s-a inteles cu Proca, el acus o sa zica ca Plahotnic si cu Proca s-a intalnit."

Jurnalist Zeppelin Investigations: "- Pai el a spus asta. A zis ca s-au intalnit in trei. Vanea Pisateli, Vitalie Proca si Vlad Plahotniuc pentru a planui omorul."

Gherman GORBUNTOV: "Ca de obicei Renato, tu nu ai invatat lectia. Tu din nou nu te-ai pregatit pentru examen. Iesi in fata presei si incepi sa minti oamenii. De ce sa minti zicand ca avocatul i-a propus lui Proca un milion. Toti jurnalistii stiu numarul meu de telefon, e foarte simplu sa ma sune si sa ma intrebe. Eu, desigur, nu il cunosc bine pe domnul Plahotniuc, insa din cate stiu, el nu s-ar fi intalnit niciodata cu cei doi."

VEZI AICI INTERVIUL ACORDAT DE VITALIE PROCA PENTRU JURNAL TV