Autoritatile impart diplome fermierilor, in timp ce acestia se plang ca roada li se strica pe campuri. De ziua lor profesionala, agricultori din intreaga tara au participat la o ceremonie festiva organizata la Palatul Republicii - VIDEO

Pasind pe covorul asternut pentru ei pe fundalul muzicii de orchestra. Asa au fost intampinati astazi agricultorii la Palatul Republicii.

Dupa ce au intrat toti oaspetii, ministrul Ciubuc a pasit pe covorul pentru a-l intampina pe premierul Pavel Filip. Acesta l-a asteptat pret de cateva minute, in timp ce mai multi muncitori ii curatau calea premierului.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Pe cine asteptati. Oaspetilor dragi. Il aspeptam pe domnul prim-ministru. Covor, muzica ca la nunta? E sarbatoare.”

Imediat ce a sosit Pavel Filip a fost dat start sarbatorii. Pe scena au urcat mai multi intrepreti.

De pe scena, ministrul agriculturii si premierul Pavel Filip au facut bilantul acestui an si au incercat sa incurajeze fermierii.

Iar ulterior cei mai buni agricultori au fost premiati cu diplome.

Printre ei este Grigore Cojocaru din Cimislia. Barbatul sustine ca a beneficat de subventii de la stat, insa cheltuielile sale sunt mai mari.

Grigore COJACARU, AGRICULTOR: “Avem nevoie de utilaj ca sa fim competitivi pe piata UE.”

Desi s-au bucurat concert, grijile nu i-au lasat in pace. Multi agriucultori se plang ca dupa un an de munca intesiva, acum nu au unde sa-si vanda marfa. Printre ei este si Gheorghe Storaja din Soldanesti, care este pomicultor. In acest an a strans o roada bogata de mere, dar inca nu stie unde o va vinde.

Gheorghe STOROJA, AGRICULTOR: “700 de tone. Astepatam timp bun cand vor fi realizate peste hotare."

Barbatul sustine ca nici nu a adunat fructele pentru ca nu are cu cine. De la an la an tot mai putini oameni vor sa munceasca in agricultura.

Gheorghe STOROJA, AGRICULTOR: “Tot mai putini si mai putini. E greu sa adunam roada. Folosim batranii si copii. Ce va fi peste cativa ani nu stim.”

Agricultorul se bucura insa ca are macar unde isi depozita marfa.

Gheorghe STOROJA, AGRICULTOR: “La noi in raion in multe gospodarii au ramas sub zapada fructe.”

Si pe retelele de socializare au aparut fotografii in care se vade cum tone de mere stau inghite de zapada.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Astazi este sarbatoare haideti sa vorbim si despre lucruri pozitive. Avem recolta bogta peste 600 mii de tone de mii de mere. Vorbim despre 1500 de tone care nu sunt nerecoltatete. Saptamana viitoare o sa prezenati raport in Parlament. Cand o sa vie gata o sa prezentam. Cand? V-am explicat cand o sa fie gata.”

Premierul Pavel Filip sustine ca se discuta ca programul "Un mar pentru fiecare", care prevede asigurea scolilor si gradinitelor cu fructele cumparate de la fermierii, sa fie reluat.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Am solicitat informatiile cu cat se cumpara mereel in institutiile de invatamant si se pare ca o sa avem o problema. Vom avea preturi mai mari decat in piata.”

Ziua lucratorului in agricultura se sarbatoreste in a patra duminica a lunii noiembrie. Saptamana trecuta, liberalii au cerut ca ministrul agriculturii sa vina in Parlament si sa explice cum poate fi solutionata problema fermierilor care nu au unde sa-si vanda fructele si le lasa sa se strice pe camp. Ministerul agriculturii a declarat anterior ca acest lucru se intampla pentru ca in acest an avem o productie uriasa de fructe.