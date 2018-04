In timp ce unii fac ultimele pregatiri pentru Pastele Blajinilor, altii i-au pomenit deja pe cei raposati. Locuitorii din Varzaresti au mers la cimitir, au stat la masa si au golit paharele, de sufletul mortilor - VIDEO

Satenii din Varzaresti i-au pomenit astazi pe cei raposati, mai devreme decat in majoritatea localitatilor din tara. Au venit la morminte bine pregatiti – au pus in unele pungi mancarea si vinul, iar in altele pomenele.

Inainte de asta, insa, preotul satului a citit numele celor raposati, dupa care a sfintit mancarea. Nici el nu a plecat acasa cu mana goala.

Sergiu IVANOV, PREOT: “Milostenia este sora cea mai mare a faptelor, iar pomenirea celor adormiti inseamna ca neamul nostru nu a murit prin asta si traim daca ne pierdem istoria atunci nu mai existam ca identitate nationala.”

Pentru unii, Pastele Blajinilor este un motiv de a-si revedea apropiatii care muncesc peste hotare.

“Ne-am intilnit cu rudele care ne vedem o data in an, aici la cimitir.”

La Varzaresti, Pastele Blajinilor tine trei zile, cam cat si o nunta. Asa e traditia de ani de zile, spun localnicii.

“Noi am venit la mamica la pomenire, trebuie sa o pomenim ca a fost o femeie de treaba. Pomenele uitativa stau pe morminte.”

“Asa ne-am deprins din mosi stramosi asa simbata o fost asa si venim, ca asa ne-am deprins”

“Memorarea parintilor, intoarcerea la parinti, noi tinem tot timpul dar oricum ii mai pomenim ii cinstim si ne mai aducem aminte de ei.”

Si daca unii au intins bucatele pe masa, altii le-au pus pe o patura aranjata pe iarba verde.

“Placinte, invartite, pasca oua, sarmale. Tot felul care se intilneste la Pastele Blajinilor.”

“Iaca mancam cate o bucatica de carne, suntem de dimineata,iaca punem sa mincam si acasa.”

Pastele Blajnilor va continua maine si luni la Varzaresti, dar si in mai multe localitati.