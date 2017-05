In toata tara a rasunat ultimul clopotel. Cu emotii din plin si buchete de flori, mii de elevi s-au despartit de scoala, unii pana la toamna, altii definitiv - VIDEO

De dimineata, orasele si satele au fost impanzite de absolventi in uniforme si cu flori in maini. La Causeni, de exemple, cei mai emotionati au fost absolventii claselor a patra, care si-au luat ramas bun de la prima invatatoare.

“Eu termin clasa a patra si am emotii ca trec in scoala gimnaziala si astept ca in viitor sa am mai multe rezultate bune.”

“Fericit, am emotii ca se termina scoala si se incepe vacanta. “

In localitatea Cotiujenii Mari, Soldanesti s-a cantat si s-a dansat de ultimul sunet, dar nu inainte ca cei mai buni elevi sa fie premiati cu diplome.

“Desigur ca succesul meu este garantat de dorinta mea arzatoare de a ma implica in diferite succese si de a ma promova.”

Absolventii liceului “Constantin Stere” din Soroca s-au imbracat la patru ace si si-au felicitat colegii si profesorii. Ei vor avea liber la distractie abia dupa ce vor trece de examenele de bacalaureat.

“A fost un an nu din usoare, dar noi am lucrat si am depus efort sa avem rezultate frumoase, sper eu, la bacalaureat.”

Scolaritele din Soroca s-au pregatit minutios pentru ultimul sunet. Si-au cusut fustite si au dansat nu traditionalul vals, ci in ritmuri moderne. Iar la Glodeni elevii au lansat in aer baloane.

Ulterior, copiii s-au distrat la toboganele de pe stadionul scolii. In acest an, peste 11 mii de adolescenti au absolvit liceele din tara si sunt asteptati la bacalaureat.