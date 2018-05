In toate scolile din tara s-a dat astazi ultimul sunet de clopotel. Copiii si-au luat ramas bun de la anul de studii prin cantece si dansuri, iar cei mai emotionatii au fost elevii absolventi: "Mi-am facut multi prieteni" - VIDEO

In tinute de sarbatoare sau in costume populare, elevii liceului Principesa Natalia Dadiani si-au luat adio de la anul de invatamant. Acesti pici termina clasa 1 si spun ca planurile pentru vacanta sunt deja puse la punct.

“Mi-am facut multi prieteni, de exemplu ca Vasilica.”

“O sa ne ducem la mare.”

"Ma bucur tare. O sa merg si la bunici si la rude. Atatea teme pentru acasa, m-am saturat.”

Cele mai mari emotii le-au avut insa elevii absolventi. Dupa extazul ultimului sunet, acestia au de trecut greul cel mare - examenul de BAC sau cel de clasa a 9-a.

”Sunt bucuroasa ca am putut termina cu bine acest an scolar. In linii generale sunt pregatita pentru examene.”

Aceasta eleva a terminat clasa a 12-a cu cea mai mare medie - 9,76. Spune ca vrea sa aplice la studii peste hotare, in Germania, mai apoi promite insa ca va reveni acasa.

“E un avantaj sa faci studii peste hotare, deoarece studiile sunt mai calitative, posibil in domeniul economic.”

Si daca unii dintre absolventi si-au lustruit bine pantofii si si-au ales cu grija tinutele, Mircea a avut un accesoriu mai special – un ghips.

“Ultimul an, trebuie sa fiu alaturi de colegi, de profesori. Sa va spun sincer acum plec sa-mi scot ghipsul.”

O premiera in acest an a fost intalnirea cu absolventii care au terminat liceul acum jumatate de secol. Printre ei a fost si profesorul de matematica, care la cei 90 de ani isi aminteste cu lux de amanunte de elevii carora le-a facut cunostinta cu lumea cifrelor.

“Eu scoala asta nu am uitatat-o, mereu ma gandesc la ea. 02:05 Eu nu am gasit nici un elev prost. Ii primeam fara pregatire si la sfarsitul scopii 50% am lucrat pe 4 si 5."

Cei zece absolventi au depanat si amintiri din anii de liceu.

”O colega de a mea ii iesea o nota proasta la istorie. Am presat-o pe profesoara sa-i puna o nota pozitiva. I-am cantat asa un cantec caraghios ca ea spune, Gheorghita, uite numai pentru cantecul asta prietenei tale ii pun nota pozitiva.”

Au primit si surprize din partea administratiei, o culegere de compuneri si poezii pe care le-au scris chiar ei cu 50 de ani in urma.

”Mi s-a facut o surpriza. Sunt cateva copii, cele mia bune compuneri care pe timpuri au luat cele mai bune locuri pe republica. -Va recititi scrierile de candva? -Da, eu si acum scriu.”

Pictorita Valentina Brancoveanu se afla si ea printre absolventii generatiei de aur. A venit tocmai de la Bucuresti pentru a-si cuprinde fostii colegi. Si in acest an a respectat traditia de un deceniu si a adus in dar un tablou.

Valentina BRANCOVEANU, PICTORITA: ”Eu nu am sa uit cercul de pictura. Acolo s-au format multi copii. Ne-a introdus dragostea fata de frumos, pe care toata viata o pastrez in suflet.”

In liceul Principesa Natalia Dadiani in acest an 101 elevi absolvesc clasa a 9-a, iar 87 vor sustine examenul de Bacalaureat.