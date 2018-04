In troleibuze, ca la lectiile de istorie. Pasagerii care au circulat astazi cu transportul public au fost surprinsi sa auda scurte descrieri despre denumirea statiilor de unde au urcat sau coborat: "Noi nu am invatat istoria Moldovei" - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Stand pe scaun in troleibuz te simti ca in banca, la lectia de istorie. Inainte de fiecare statie, pasagerii, ca niste elevi ascultatori, ciulesc urechile ca sa auda prelegerea care rasuna in boxe. Asa ca in vehicul se face liniste, exact ca la scoala.”

Am urcat in troleibuzul numarul 22 si – surpriza. Un glas de femeie anunta statia urmatoare. Insa nu s-a oprit aici – a continuat povestind scurte date istorice despre denumirea acesteia. Atenti la tot ce aud au fost pasagerii, care s-au simtit ca la o prelegere.

„Cand am fost eleva noi nu am invatat istoria Moldovei si iata la varsta mea fac cunostinta cu realitate.”

„E o idee buna sa auzim despre persoanele istorice. Ati memorizat ceva pe parcursul calatoriei? Da. Despre onisifor Ghibu.”

„Niste informatii utile. Am memorizat ce ma interesat.”

Maria Dvornic lucreaza taxatoare de mai bine de 10 ani. Spune ca in tot acest timp nu a mai avut pasageri atat de cuminti precum cei de azi.

Maria DVORNIC, TAXATOR: „Azi e prima zi, dar am observat foarte mari schimbari. Lumea s-a concentrat, stau asculta mai discuta.”

Femeia recunoaste ca scurtele lectii de istorie ii prind si ei bine, iar de acum inainte va cunoaste nu doar denumirile statiilor, dar si semnificatiile acestora.

Maria DVORNIC, TAXATOR: „Si pentru mine e interesant. Pana acum statia Ion Pelivan, da acum stiu. Am sa stiu istoria mai bine deact o stiem in scoal”

Soferii trag si ei cu urechea, asa ca sunt atenti si la drum si la ce se povesteste in salonul troleibuzului.

Nicolae CIOBAN, SOFER TROLEIBUZ: „Informatia asta e foarte buna. Le aduce aminte cine a fost Stefan cel Mare, Petru Rares.”

Astfel, locuitorii capitalei, care vor calatori cu transportul public, vor cunoaste mai multe despre personalitatile si evenimentele istorice ce au avut loc in trecut, si in cinstea carora au fost numite strazile Chisinaului. Proiectul este in faza de testare si deocamdata, scurtele descrieri pot fi auzite in troleibuzele de pe trei rute - nr. 10, 22 si 24.

Ruslan CODREANU, VICEPRIMAR: „Timp de doua saptamani vom incerca sa reactia chisnauenilor si daca va place vom extinde pe toate cele peste 300 de unitati de transport.”

Pana atunci, taxatorii care lucreaza in troleibuzele ce nu au instalat programul, sunt nerabadatori ca mesajele audio sa ajunga si la ei.

„Pana acum nu au pus sistemul asta in remorca. Poate o sa puna si la noi. Mai lucram, mai acultam."

Ideea a venit din partea unor profesori de la Universitatea de Stat si a fost realizata in comun cu directia cultura a municipiului Chisinau.