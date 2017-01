In ultimele 24 de ore trei persoane si-au pierdut viata in incendii. Cauza ar fi utilizarea incorecta a sobelor

Primul caz in care a decedat o femeie in varsta de 69 de ani a avut loc ieri dimineata in localitatea Morenii Vechi, raionul Ungheni. In urma incendiului a ars lenjeria de pat, iar femeia a fost gasita fara suflare. Cel mai probabil focul a izbucnit de la o soba lasata nesupravegheata.

Un alt incendiu a avut loc in localitatea Festelita, raionul Stefan Voda. Pompierii au lichidat arderea care a cuprins o casa de locuit, unde au fost depistate cadavrele carbonizate ale unei femei in varsta de 55 de ani si al unui barbat in varsta de 62 de ani. Primele cercetari arata ca incendiul s-ar fi produs in urma incalcarii regulilor de exploatare a sobei.

Potrivit DSE, de la inceputul anului 2017 pe teritoriul Republicii Moldova s-au produs 27 de incendii in care si-au pierdut viata 4 persoane.