In ultimele zile ofiterii de patrulare au depistat peste 100 de soferi beti la volan: "Cele mai multe accidente rutiere sunt in zilele de vineri si luni" - FOTO

Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, in urma unei analize efectuate de catre INP, s-a dovedit ca cele mai multe accidente rutiere se produc in zilele de vineri si luni. Astfel, pentru evitarea evenimentelor nedorite si consecintele acestora, in weekendul precedent, angajatii #INP au intensificat patrularea pe traseele nationale si au activat in regim sporit.

In perioada 18-20 august curent, ofiterii de patrulare au documentat peste 2403 de abateri contraventionale in domeniul RCR. Dintre care 120 de conducatori auto au fost depistati in stare de ebrietate la volan, iar 577 de soferi au incalcat regimul de viteza. Altii 165 au comis diverse incalcari ale ordinii publice.

De asemenea, #INP a intervenit la circa 286 de solicitari din partea cetatenilor. Chiar daca au fost suplinite fortele, din vina soferilor au avut loc 36 de accidente rutiere cu 2 persoane decedate si 55 traumatizate, principalele cauze fiind depasirea limitei de viteza, starea de ebrietate la volan si depasirea neasigurata.

INP reaminteste si recomanda tuturor conducatorilor auto:

- nu conduceti in stare de ebrietate sau daca va simtiti obosit;

- conduceti prudent si pastrati distanta intre automobile;

- nu iesiti la depasirea unei masini fara o asigurare temeinica;

- manifestati rabdare si disciplina maxima, fara abateri de la respectarea Regulamentului Circulatiei Rutiere.