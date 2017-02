Dimineata - microbuzele, pline pana la refuz si oameni care raman in statii: "Ca chibritele, nu incap toti". Motivul - a scazut numarul de microbuze: "Nu ies ruble" - VIDEO

Acelasi tablou dimineata de dimineata.

"Imbicsiti, ca chibritele."

"Foarte multi oameni, foarte mari incghesuiala, nu incap toti."

"Sunt pline dimineata, deoarece vin de prin suburbii si noi nu mai avem in ce sa ne urcam."



"Foarte greu, pt mine nu ca nu ma plimbu, dar sunt copii la scoala, batrani la spital."

"Cum vor asa merg. Stau si beu ceai acolo in statia terminus."

Motivul – numarul prea mic de microbuze de ruta. Situatia se agraveaza. Sunt minus 10 unitati in fiecare luna.

"Nu iese, ruble nu iese."

"Sunt mai putine ca nu-i convenabil, nu e de lucru."

Viorel Afteni are 64 de microbuze. Barbatul spune ca afacerea e moarta de demult, de aceea nici nu-si mai permite sa investeasca in piese noi, daramite sa cumpere masini moderne. Taxa de calatorie de 3 lei, neschimbata din anul 2006, i-ar sufoca bussinesul.

Viorel AFTENI, DIRECTOR ADJUNCT COMPANIE DE TRANSPORT: "In Moscova in banii nostri constituie 12 lei, in Bucuresti pretul calatoriei – 10 lei, insa la noi ramane neschimbat."

Iar soferii nu mai au motive sa se retina la acest post de munca.

Viorel AFTENI, DIRECTOR ADJUNCT COMPANIE DE TRANSPORT: "Daca in 2008-2009 erau doi conducatori auto antrenati pe o unitate, astazi la 3 unitati daca avem doi. Nu avem pe cine sa punem."

"Multi leapada, nu e retabil, nu le iese. Mai mult lucram pentru combustibil si pentru plan."

"Oamenii se duc din tara, pasageri putini, vand tot."

Solutia ar fi majorarea taxei de calatorie. Patronii de microbuze mizeaza pe dublarea acesteia. Directia transport a primariei, la fel, nu vede alta iesire din situatie.

Lilian COPACI, ŞEF DIRECȚIA MANAGEMENT IN TRANSPORT, CHIŞINĂU: "Vom inainta un proiect de decizie cu privire la majorarea tarifului."

In prezent, in municipiul Chisinau activeaza 15 administratori de microbuze, care au in gestiune, in total, 1242 de unitati de transport.