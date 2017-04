In ultimii 3 ani, peste 130 de mii de moldoveni au plecat in Europa si nu s-au mai intors. Datele prezentate de politia de frontiera - VIDEO

In ultimii 3 ani, peste 130 de mii de moldoveni au plecat in Europa si nu s-au mai intors. Sunt datele prezentate de politia de frontiera astazi, cand se implinesc 3 ani de cand putem calatori fara vize. Asta inseamna ca peste 50 de mii de cetateni au emigrat in Europa doar in ultimul an.