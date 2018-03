In ultimii ani mai multe deflagratii au zguduit Chisinaul. Care sunt cele mai rasunatoare. In unele cazuri atacatorii nu au fost pedepsiti nici pana acum - VIDEO

14 octombrie 2009. Era Hramul Chisinaului. In jurul orei 22.00 in timp ce pe scena din PMAN canta Stefan Banica Junior, in spatele Arcului de Triumf era un adevarat calvar. O explozie puternica a ranit zeci de oameni. Medicii isi faceau loc cu greu spre raniti.

Valeriu ZUBCO, PROCUROR GENERAL: "A fost un atentat... "

Un an mai tarziu patru indivizi, au fost arestati si condamnati la ani grei de inchisoare, fiind declarati autorii atentatului. Acestia au detonat o grenada de lupta de model RG-42.

Victor CATAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "A fost vazut un barbat..."

La mai putin de un an si jumatate, in iunie 2011, presedintele Federatiei Moldovenesti de Tenis, Igor Turcan, este ucis intr-un atentat cu masina-capcana. Autoturismul a sarit in aer in momentul in care acesta a urcat in el.

Speculatiile aparute dupa tragedie fac referire la datorii de sute de mii de euro pe care omul de afaceri moldovean le avea din afacerile lui cu tigari si din domeniul constructiilor. Nici pana in ziua de astazi procurorii nu au identificat suspecti. Acestia ne-au spus ca investigatiile continua.

Pe 11 aprilie 2012, directorul ANRE, Nicolae Raileanu devine victima unei deflagratii produse in spatele Spitalului Oncologic. Masina sa a sarit in aer, iar un microbuz aflat in apropiere a luat foc. Atunci, acesta s-a ales cu leziuni usoare. Dupa aproape 6 ani, nici in acest caz nu au fost identificati suspecti.





In luna iunie al aceluiasi an, masina unei avocate a fost aruncata in aer pe strada Cuza Voda din capitala. Femeia tocmai urcase in masina si pornise motorul cand s-a produs deflagratia. Din fericire, aceasta a scapat cu viata. Politia verifica mai multe versiuni, printre care si un atentat.

23 ianuarie 2015. In curtea casei impresarului moldovean de fotbal Leonind Istrati a fost aruncata o grenada. Atunci, oamenii legii ne-au spus ca persoane necunoscute au aruncat grenada si au fugit.La fata locului genistii au stabilit ca obiectul explozibil era de tip RG 42.

Dosarul s-a aflat in gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii si Cauze Speciale, care ne-a spus ca urmarirea penala in acest caz a fost suspendata din motiv ca nu a fost gasit nici un suspect.