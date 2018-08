In unele scoli si licee din capitala, reparatiile vor continua si dupa inceperea anului de studii. Ce spun responsabilii din Educatie - VIDEO

La liceul bulgar, Vasil Levschi din capitala reparatia capitala a blocului sanitar a inceput abia acum doua zile. Muncitorii unei firme private din capitala lucreaza pana seara tarziu aici. Ei spun ca mai au multe de facut iar timp le-a ramas putin.

“Am scos tot de pe pereti. Se face tencuiala, se va pune teracota. Putin e dezastru, dar cred ca ne descurcam pana pe 28 ca sa fie puse toate la loc, sa vina copiii sa-si poata lua masa.”

"Trei camere, e cam greu, cam mult de lucru, ne vom stradui. Calitate sa fie.”

Astazi primarul interimar Ruslan Codreanu, spunea ca exista riscul ca mai multe institutii de invatamant sa ramana inchise la inceput de an din cauza ca nu s-au terminat lucrarile de reparatie.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Posibil unii parinti sa incerce cumva sa rezolve situatia, daca nu se vor deschide. Eu totusi nu inteleg de ce trebuie sa inchizi o gradinita intreaga pentru a face lucrari la pavilion.”

Sefa directiei Educatie insa da asigurari ca toti elevii din capitala vor incepe anul scolar la timp. Aceadsta sustine ca lucrarile de reparatie au inceput tarziu din cauza licitatiilor, la care nu participa nimeni si astfel unele achizitii publice au fost facute abia acum.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIE EDUCATIE: “Avem anumite aspecte care vor continua pe perioada studiilor. La liceul Academiei Copiilor continua reparatia, insa acestia vor fi hraniti la pachet.”

Chiar daca multe gradinite raman in continuare fara educatori si bucatari, Rodica Gutu spune ca se vor gasi solutii.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIE EDUCATIE: “Mai identificam bucatari. Sunt parinti care s-au oferit sa lucreze, cu conditia ca au si ei copii de cresa. Pana la 15 septembrie vom depune tot efortul sa identificam solutii. Sper ca nu va fi inchisa.”

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Eu ma ofer ca bucatar acolo unde va fi necesar, daca tot m-am razgandit si nu m-am dus director de gradinita ca am experienta in Statele Unite ajutor de bucatar.”

Pentru lucarile de reparatie in institutiile de invatamant din capitala in acest an au fost alocati aproape 50 de milioane de lei, mai mult decat in anii precedenti.