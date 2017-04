In unul din 10 localuri din capitala inca se mai aprind tigari. Experti: sunt niste intelegeri dintre patroni si persoanele responsabile de aplicarea amenzilor - VIDEO

La aproape un an de la intrarea in vigoare a legii antitutun, in unul din 10 localuri din capitala inca se mai aprind tigari sau se fumeaza narghilea. Cel putin asta a constatat Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate dupa ce a masurat calitatea aerului in mai multe localuri. Expertii presupun ca in spatele nerespectarii legii ar sta niste intelegeri dintre patroni si persoanele responsabile de aplicarea amenzilor.