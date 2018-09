In ziua accidentului Igor Dodon se indrepta spre Sadova, pentru a-si duce mama. Presedintele sustine ca nu a vorbit cu soferul camionului si asteapta rezultatele anchetei pentru a lua o decizie in privinta lui - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Ma bucur ca deja totul s-a trecut, chiar daca nu a fost un accident simplu. Asteptam sa vedem ce ne vor spune specialistii care fac diferite verificari. Vrem sa vedem ce totusi a fost acolo, pentru ca e o situatie putin stranie, timp de 27 de ani de independenta a RM, niciun oficial moldovean nu a fost implicat in accident, nici in perioada sovietica, deaceea asteptam rezultatele expertizei, apoi vom veni cu comentarii.

Eu pe sofer nu vreau sa-l acuz de ceva, pentru ca el tot are familie, copil mic si familia mea nu are nici o pretentie. Sper ca aceasta s-a produs din intamplare. Mama mea e inca la spital. Medicii mi-au spus ca mai mult de o ora si jumatate pe scaun sa nu stau, de aceea si am iesit mai devreme de la congres.

La parinti, la Sadova ma indreptam. Mama a fost la mine in ospetie si mergeam la Sadova, asa cum merg o data la cateva saptamani. Nu am mers sa discut cu soferul camionului, astept rezultatele expertizei."

Igor Dodon se arata surprins de situatia in care s-a pomenit duminica si spera ca a fost vorba doar de un caz nefericit. Chiar daca a fost in vizita in spital la angajatii SPPS care l-au insotit in ziua accidentului, seful statului recunoaste ca nu a purtat niciun fel de discutii cu barbatul de la volanul furgonetei ce a lovit Mercedesul in care se afla. Intre timp, mama presedintului ramane internata in spital.

Igor Dodon spune ca nici el nu este in cea mai buna forma. Doctorul i-ar fi recomandat sa nu stea mai mult de o ora si jumatate asezat pe fund din caua problemelor la spate.

“-Mai aveti vanataia pe nas? Vad cu sunteti dat cu fond de ten? - Alte intrebari?”

Astazi a avut loc congresul Mondial al Familiei, gazduit in acest an de Moldova, la Palatul Reblicii. Avenimentul are loc sub egida presedintiei si isi propune sa vorbeasca despre rolul familiei traditionale. DE dimineata, Igor Dodon s-a prezentat la ceremonie alaturi de prima doamna. Ambii au coborat dintr-un Mercedes dintr-o generatie mai noua.

“-Cum va simtiti, domnule presedinte? - Se poate mai bine.”

Congresul Mondial al Familiei este un eveniment organizat de o asociatie din Statele Unite, considerata conservatoare pentru ca ar promova familia traditionala in detrimentul divorturilor, avorturilor sau a comunitatii LGBT.

Dodon sustine ca de cheltuili in mare parte s-au ocupat organizatorii straini, in colaborare cu Fundatia Primei Doamne, fara a preciza suma. ONG-ul PROMO-LEX sustine ca festivitatea ar fi de fapt o miscare de piar politic pusa la cale de presedinte pentru a acumula capital politic inainte de parlamentare.