Inainte cu impozitul pentru masinile de lux. Cabinetul de ministri a aprobat taxarea celor care au automobile mai scumpe de 75 de mii de euro - VIDEO

Inainte cu impozitul pentru masinile de lux. Politica fiscala pentru 2018 a trecut astazi de Guvern. Cabinetul de ministri a aprobat taxarea celor care au automobile mai scumpe de 75 de mii de euro. In plus, de la anul magazinele duty-free de la intrarea in tara vor fi obligate sa inceapa sa achite impozite, in caz contrar vor fi inchise.