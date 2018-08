Inainte de alegeri, autoritatile au lansat o noua campanie. Mai multi medici vor merge in sate si vor oferi consultatii gratuite. Evenimentul, lansat cu mult fast, iar in fata Ministerul Sanatatii, premierului i-a fost intins un covor la picioare - VIDEO

Ecaterina Caus spune ca a trecut pe la toti medicii, veniti astazi in satul Horesti, Ialoveni. Pentru ca se intampla pentru prima data ca o echipa de doctori din capitala sa ajunga in aceasta localitate, femeia recunoaste ca nu a putut rata ocazia de a merge la consultatii.

Ecaterina CAUS, PACIENTA: „- La neurolog am fost, la oculist, la cardiolog. - A-ti profitat de toti. - De ce nu?„

Desi in sat exista un Centru de Sanatate, Ecaterina spune ca aici activeaza doar medicul de familie, iar pentru consultatii la diferiti specialisti, trebuie sa faca un drum lung.

Ecaterina CAUS, PACIENTA: „Ar fi bine sa fie mai des.“

In Horesti, azi au ajuns patru specialisti din Chisinau. Multa lume si-a dorit sa intre in cabinetul medicului cardiolog. Satenii au stat in rand si la medicul endocrinolog, orelist si neurolog. Aceasta femeie spune ca pentru prima data a fost la consultatia unui neurolog. Desi autoritatile vorbesc de lipsa de medici in sate, specialistii recunosc ca exista o problema si la nivel raional.

Astazi, mai multe echipe de medici au ajuns in sase localitati din tara, in cadrul campaniei „ Un doctor pentru tine“. Evenimentul a fost lansat cu mult fast la Ministerul Sanatatii, chiar de catre prim-ministrul, Pavel Filip. Pentru vizita premierului, a fost adusa o tribuna, dar si un covor, pus pe asfalt, chiar in fata cladirii ministerului. Cu jumatate de an inainte de alegerile parlamentare, premierul s-a lansat in promisiuni ce tin nu doar de domeniul sanatatii.

Peste 100 de medici vor merge in cate 6 sate saptamanal, pentru a oferi consultatii gratuite pacientilor. Astfel, autoritatile spun ca vor sa solutioneze problema lipsei de doctori in localitati rurale, care s-a tot agravat in ultimii ani. In prezent, in tara noastra, exista in jur de 280 de localitati unde nu sunt nici macar medici de familie ori centre medicale.