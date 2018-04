Inainte de masa copioasa de Paste, mai multi tineri au alergat 6 km, pe un traseu in forma unui ou. Maratonul pascal a devenit deja o traditie - VIDEO

Tinerii au alergat si au felicitat trecatorii cu ajunul invierii domnului.

Alexandra BRINZARI, ORGANIZATOR: “Noi astazi am decis sa sarbatorim Pastele intr-un mod neobisnuit. Traseul nostru este in forma de ou pe strazile capitalei. Noi promovam un mod sanatos de viata, ca de Paste sa nu mancam prea mult si sa ne mentinem in forma.”

Printre cei care au alergat sunt in mare parte sportivi amatori, care duc un mod sanatos de viata. Au fost si femei, care spun nici treburile casnice inainte de sarbatori nu le-au impiedicat sa vina la maraton.

“Eu iubesc sa alerg si iubesc sarbatorile. Astazi este o sarbatoare mare, deja am vopsit oule si acum vreau sa mai adaug inca un ou de paste care are un traseu in forma de ou.”

“Alergam pentru un mod sanatos de viata si pentru imbunatatirea starii fizice.”

“Am venit pentru ca imi place sa alerg, practic sportul si sunt pentru un mod sanatos de viata.”

Sa participe la maraton a venit si acest barbat impreuna cu cei doi fii ai sai. A alergat impreuna cu familia si se simte mandru de asta.

“Am venit sa sustinem orasul si cu asa o sarbatoare si cu un colectiv, sa alergam sa ne alaturam catre ei. Cu copii sunt, am venit sa dam un exemplu.”

"Super a fost un traseu usor si cel mai principalul este ca am alergat langa familie. O mandrie foarte mare, imi da o motivatie foarte buna, e o stare de nedescris.”

“A fost foarte bine foarte usor, mai des sa fie organizate astfel de tipuri de sport.”

Acest eveniment a avut ca scop promovarea modului sanatos de viata. Traseu nu a fost complicat si a dat o doza de energie celor 20 de participanti. Astfel e curse au avut loc si in anii precedenti. Organizatorii planifica sa alerge si la anul si asteapta ca mai multi oameni sa se implice.