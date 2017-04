Inainte de Pasti, specialistii de la ANSA vor fi cu ochii pe produsele care se vand in piete si magazine. Acestia ii indeamna si pe oameni sa fie atenti ce cumpara - VIDEO

Ion TOMA, DIRECTOR GENERAL ANSA: “Achizitia produselor alimentare sa se efectueze strict in locuri autorizate si anume magazine alimentare, piete agroalimentare, acolo unde produsele sunt receptionate in baza documentelor care confirma siguranta si calitatea acestor produse.”

Specialistii recomanda sa fim atenti la marcaje. Spre exemplu ouale trebuie sa fie marcate fiecare in parte cu data producerii. Termenul lor de valabilitate este de 28 de zile.

Ion TOMA, DIRECTOR GENERAL ANSA: “Daca sa ne referim la carnea de miel, carcasele trebuie sa fie stampilate. Cu stampila controlului sanitar veterinar, care confirma ca aceasta carne a trecut expertiza si a fost examinata de medicul veterinar.”

Oamenii nu prea tin cont de recomandarile specialistilor si cumpara produse de la comerciantii care vand pe trotuarele din jurul pietei centrale.

“De nevoie cumpar.”

“Ca-s gaini de casa si cumparam. Astea sunt hranite cu porumb.”

Chiar daca ouale si carnea vandute in strada nu au certificate de provinienta, vanzatorii se jura ca produsele lor sunt proaspete.

“Le spunem ca sunt proaspete si hranite natural.”

In timp ce filmam reportajul, o parte din vanzatorii ambulanti au dat bir cu fugitii, lasand produsele pe trotuar.

“De ce ati acoperit? - Am acoperit ca sa nu ma fotografiezi tu.”

Specialistii atentioneaza ca produsle procurate din strada sunt periculoase si pot provoca toxiinfectii alimentare sau alergii din cauza colorantilor.

Maria GONTA, PROFESOR UNIVERSITAR DEPARTAMENTUL CHIMIE INDUSTRIALA SI ECOLOGICA: “Salamul in conditii de casa are culoare surie si nu are culoarea rosie. Pentru salam trebuie sa fie undeva 100 gr de nitrit de sodiu, dar daca ne ducem la piata si oamenii nu prea au cunostinte in acest domeniu ei ar putea sa adauge si mai mult si in acest caz salamul se face rosu, frumos, dar in acest caz nu este sanatos.”

Desi din 16 martie pot amenda vanzatorii ambulanti si functionarii de la pretura, acest lucru nu-i sperie. De astazi Agentia pentru Siguranta Alimentelor a initiat controale in pietele si magazinele din capitala.

Doar in luna martie cei de la ANSA au confiscat peste 20 de tone de carne din toata tara, care nu corespund normelor, iar numarul plangerilor in ultimile zile a crescut considerabil. Specialistii de la ANSA recomanda cumparatorilor, care au depistat nereguli in piete sau magazine sa sune la linia fierbinte a agentiei.