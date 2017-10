Inainte sa prezinte un proiect la tribuna Parlamentului, socialista Elena Hrenova a rugat deputatii sa-i puna intrebari in rusa: "Eu vorbesc putin limba de stat, eu am terminat doua cursuri in limba de stat" - VIDEO

Rugamintea socialistei a venit inainte sa prezinte un proiect cu privire la pensiile de asigurare sociale de stat.

Elena HRENOVA, DEPUTAT PSRM: "Va rog, intrebarile voastre sa fie in limba rusa, voi toti foarte bine o cunoasteti. Eu vorbesc putin limba de stat. Eu am terminat 2 cursuri in limba de stat. Eu invat limba, insa va rog ca intrebarile dvs sa fie in rusa".

Totusi, nu toti deputatii au acceptat sa puna intrebari in rusa, iar socialista si-a pus castile ca sa inteleaga.