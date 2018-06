Inaugurarea presedintiei renovate se amana cu trei luni. Desi cladirea urma sa fie gata in mai, astazi seful statului a dat de inteles ca reperatia se va intinde

Intr-o postare pe facebook, Igor Dodon il invita pe presedintele turc, Recep Erdogan sa fie prezent la inaugurare, pe 27 august, de ziua Independentei Republicii Moldova. Nu am reusit, deocamdata, sa aflam de ce lucrarile intarzie.

Renovarea a inceput in februarie si este finantata de guvernul din Turcia. Nu se stie ce va oferi Moldova in schimbul acestor bani, Dodon vorbind despre o simpla donatie. Primele trei etaje ale presedintiei au fost distruse in timpul protestelor din 7 aprilie 2009.