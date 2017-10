Inaugurarile se tin lant in spitalele din capitala. Dupa 4 luni de reparatie, astazi a fost redeschisa sectia Cardiologie de la spitalul Sfanta Treime - VIDEO

Pana nu demult conditiile din sectia Cardiologie erau jalnice, dat fiind faptul ca timp de 40 de ani aceasta nu a fost renovata capital. Dupa patru luni de munca sectia arata altfel. Saloanele au fost dotate cu mobiler nou, frigidere, iar la ferestre au fost puse jaluzele. Totodata, pacientii au mai mult spatiu. Acestia nu vor mai sta cate 6 in salon, dar cate 4. Noile conditii ii bucura.

“A venit Europa acasa.”

Si pentru ca sunt conditii mai bune si dispozitia este pe masura. Pe Vladimir Strigheli l-am gasit brodand.

Vladimir STIGHELI, PACIENT: “Anul viitor e anul cainelui si eu brodez. O sa-l daruiesc cuiva.”

Unii pacienti au si panorame frumoase de la balcon. Binevenit este si noul buton, cu ajutorul caruia pacientii cheama asistentele medicale. Medicii si asistentele medicale spun ca acum vin cu placere la munca.

Inaugurarea nu s-a trecut fara functionarii de la primarie, care s-au perindat prin fata camerelor si s-au laudat cu reparatia facuta din banii muncipali. Au si o explicatie de ce fac astfel de ceremonii in fiecare saptamana si nu redeschid sectiile toate odata sau fara mare fast.

Acum diferenta dintre sectia de Cardiologie si cea de Infarct Miocardic Acut este ca de la cer la pamant. Acolo peretii sunt jerpeliti, pardoseala este veche, iar mobilierul distrus. Si daca in sectia vecina, proaspat reparta, pacientii pot face dus cand vor, aici trebuie sa respecte graficul. In acest salon de exemplu robinetul picura intr-una.

In lipsa dulapelor, hainele sunt atarnate fie in cuie, fie in cuiere vechi. Pacientii nu au butoane ca sa cheme asistentele atunci cand au nevoie, asa ca se descurca cum pot.

Renovarea sectiei de cardiologie de la Sfanta Treime a costat peste 2 milioane de lei dintre care 100 de mii au fost alocati de spital, iar restul au venit din bugetul municipal.