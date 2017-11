Inca 30 de zile de arest la domiciliu pentru cei trei politisti, banuiti ca l-au batut pe Andrei Braguta: in 10 zile va incepe procesul de judecata - VIDEO

Cei trei politisti banuiti ca l-au batut pe Andrei Braguta se vor afla in contiuare in arest la domiciliu. Instanta a prelungit astazi mandatul de arest a politistilor cu inca 30 de zile. Dupa trei sedinte preliminare amanate, magistratii au dispus ca in 10 zile va incepe procesul de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta. Totodata avocatii Promolex au informat Comitetul ONU impotriva torturii despre cazul lui Braguta.