Inca 30 de zile de arest la domiciliu pentru Chiril Lucinschi. Fostului deputat liberal-democrat i-a fost inaintat un nou capat de acuzare

Totodata fostului deputat liberal-democrat i-a fost inaintat un nou capat de acuzare - pentru fals in declaratii. Procurorii sustin ca el nu ar fi scris in declaratiile sale de avere venituri de la doua companii care i-ar apartine. Chiril Lucinschi nu a fost prezent la sedinta, intrucat, potrivit avocatilor, ar fi internat in spital. El este acuzat si de spalare de bani in dosarul Bancii de Economii.