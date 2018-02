Inca cinci persoane, care legalizau constructiile unor cladiri in capitala, iar pentru asta luau pana la 3500 de euro, retinute. Ce spun cei de la CNA

"Potrivit materialelor cauzei, cei trei reprezentanţi ai agenţilor economici au fost documentaţi cum au oferit diferite sume de bani capilor grupului pentru ca aceştia să corupă funcţionarii din cadrul Direcţiei arhitectură şi Agenţiei servicii publice, în schimbul perfectării unor documente pentru recepţia finală a unor construcţii. Concret: într-un caz, produs în luna noiembrie 2017, sunt menţionate 3 încăperi din strada Alba Iulia, pentru procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor fiind plătită o mită de 1500 de euro. În alt caz, documentat tot în luna noiembrie 2017, unul dintre bănuiţi ar fi transmis unuia dintre capii grupului 2000 de lei şi 200 de euro, în avans, pentru întocmirea actelor de recepţie finală a unui imobil de pe strada Socoleni. În aceeaşi perioadă, a fost documentată şi transmiterea a 40 000 de lei, în avans, liderilor grupului pentru legalizarea unui oficiu neautorizat de pe strada Miron Costin. În procesul investigaţiilor, a mai fost documentată şi transmiterea a 2000 de euro de către unul dintre bănuiţi pentru eliberarea actelor cu privire la replanificarea a trei gherete din strada Calea Moşilor, dar şi pentru setul de documente pentru recepţionarea unei construcţii de pe Albişoara – în ambele cazuri cu înregistrarea acestora la SCT Chişinău.", se arata intr-un comunicat emis de CNA.

Saptamana trecuta, sapte persoane au fost retinute intr-un dosar deschis pentru trafic de influenta, fiind suspectati de ilegalitati in domeniul constructiilor. Procurorii spun ca din grup faceau parte experti tehnici, arhitectori, ingineri, care erau membrii comisiei de receptie finala a constructiilor. Din cei 7 reţinuţi, 2 persoane se află în arest preventiv, în izolator, o persoană este cercetată în arest la domiciliu, iar alţi 4 învinuiţi au fost eliberaţi de procurori după ce au semnat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi au oferit declaraţii importante anchetatorilor.

Gruparea ar fi avut circa 40 astfel de clienti pe parcursul anului trecut. Potrivit CNA, gruparea era condusa de un barbat si o femeie, care avand acces la informatiile din primarie gaseau oamenii cu probleme in acte si le promiteau ca le vor semna documentele. In schimb acestia trebuiau sa plateasca intre 250 si 3500 de euro, iar banii erau impartiti intre membrii grupului. Suspectii activau in incinta primariei, unde inchiriau un birou. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la sapte ani de inchisoare.