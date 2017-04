Inca doua persoane au fost retinute in dosarul fostului presedinte al raionului Criuleni

Intr-un comunicat al CNA se spune ca acestia sunt banuiti ca ar fi beneficiat de mijloace financiare din fondurile europene, actionand in complicitate cu alti agenti publici din cadrul Consiliului Raional Criuleni. Ei ar fi estorcat si primit bani in proportii deosebit de mari pentru a nu bloca activitatea a doua proiecte investitionale europene si pentru a determina Consiliul sa transfere 10 % din finantare in conturile acestora. Banuitii au fost retinuti pentru 72 de ore.

Fostul presedinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru a fost retinut saptamana trecuta fiind banuit ca a pretins aproximativ un milion sapte sute de mii de lei de la cativa agenti economici implicati in executarea unor proiecte europene. Denuntatorii spun ca acesta ar fi exercitat presiuni asupra lor pentru a-i determina sa-i dea suma.

Cand ofiterii CNA i-au batut la usa, Rotaru s-a baricadat in casa si a vrut sa sara de la balcon. 30 de zile in arest in izolator a primit si complicele fostului presedinte al raionului Criuleni, un manager de proiect din cadrul Consiliului Raional. Ambii risca sa stea dupa gratii cate 15 ani.