Vacanta doi in unul - va odihniti si in acelasi timp mergeti la cele mai tari concerte ale anului. Ofertele agentiilor de turism care au grija ca doritorii sa ajunga acolo - VIDEO

Concerte pe toate gusturile vor avea loc in urmatoarele luni pe scenele mai multor orase din Europa, iar agentiile de turism au grija ca doritorii sa ajunga acolo. Cel mai apropiat spectacol va avea loc pe 27 mai, in Polonia.

Anastasia CUCIUC, AGENT DE TURISM: “Pe 27 mai concertul lui Bruno Mars in Kracovia. Pretul 200 de euro. Cazare in camera dubla, mic dejun, hotel de 3 stele, inclusa asigurarea medicala si biletul la concert.”

Celine Dion este printre primele interprete care dau tonul acestei veri.





Mariana GRAJDEANU, AGENT DE TURISM: “In Londra pe 20 iunie e 500 de euro si e Celine Dion si daca comasam cu transport, asigurare si mic dejun ne incadram in 950 de euro, la fel cazarea 7 nopti 8 zile ca sa putem combina mai multe evenimente.”

O luna mai tarziu, pe 24 iulie, Celine Dion va canta la Berlin. Aici pretul e mai mic, de 400 de euro, dar include doar 2 nopti de cazare.

Mariana GRAJDEANU, AGENT DE TURISM: ”Este important sa alegi destinatie in care mergi pt ca pretul unui concert difera in dependenta de destinatie."



Interpreta britanica, Adele va sustine un concert pe 28 iunie la Londra. 410 euro costa cazarea si concertul, fara transport. Pentru 2 nopti si 3 zile, plus mic dejun, insa fara transport puteti merge la Berlin la concertul lui Elton John. Formatia americana de funk rock, Red Hot Chilli Peppers canta in toamna, in Irlanda.

Anastasia CUCIUC, AGENT DE TURISM: “Este concert in Dublin, lui Red Hot Chilli Peppers pe 21 septembrie, cu pretul de la 280 de euro.”

Pe 3 octombrie, Lady Gaga va sustine un concert la Amsterdam. 355 de euro-atat costa 2 zile in capitala Olandei si concertul.Daca nu vreti sa mergeti prea departe, atunci optati pentru Scorpions care va canta pe 11 noimebrie la Kiev. Pretul e mai modest, 180 de euro, pentru aceleasi facilitati.

Vara ne rezerva surprize si acasa. Un concert incendiar marca The Prodigy va avea loc pe 3 iunie aici, la Chisinau in Piata Marii Aduanri nationale. La un pret de 1500 de lei puteti sta in zona Lounge unde veti avea o vizibilitate mai buna si veti beneficia de un asortiment mai larg la bar, dar si veti putea participa la petrecrea de dupa concert.

Pe 17 si 18 iunie in parcul Dendrariu, show vor face Dan Balan, Andrew Rayel, Zdob si Zdub, Alternosfera si Carlas Dreams. Intrarea costa 300 de lei pentru ambele zile.