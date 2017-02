Inca o bucurie pentru cei doi adolescenti orfani din Capaclia: Au fost vizitati de cativa oameni care le-au adus un frigider, un aspirator, dar si multe alte lucruri utile - GALERIE FOTO

Dupa ce a vazut reporajul la Pro TV, un grup de oameni a ramas impresionat de curajul celor doi copii de la Capaclia si a decis sa le ofere daruri. Tinerii s-au mobilizat pe facebook si au mers astazi in sat. Ei le-au adus copiilor un frigider, un aspirator, haine, dar si produse alimentare.

Tudor mereu si-a dorit un fierastrau pentru a taia lemne, iar astazi dorinta i s-a indeplinit. Oamenii i-au adus un fierastrau electric.

Pe 22 februarie Olesea si Tudor vor merge la Paris. Un moldovean stabilit in capitala Frantei a fost impresionat de povestea lor pe care a vazut-o la PRO TV si a anuntat ca va organiza, de ziua sa de nastere, un concert de binefacere pentru ei.





Olesea si Tudor locuiesc singuri in casa ramasa de la parinti pe care au carpit-o cum au putut. Au decis sa stea acolo pentru ca Tudor sa nu fie dus in plasament. Se intretin dintr-o indemnizatie de 700 de lei. Reportajul despre ei a impresionat multa lume pentru ca sunt muncitori si nu se plang de greutati.



