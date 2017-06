Inca o confirmare: diplomatii rusi expulzati din Moldova racolau mercenari pentru Donbas - Report.md

Sursele Report.md au confirmat, sub protectia anonimatului, informatia publicata marti de Reuters. Mai mult, sursele noastre sustin ca diplomatii rusi ofereau si „pasapoarte ale diferitor tari” celor care acceptau oferta.



Potrivit surselor Report.md, mai multi locutori din Autonomia Gagauza ar fi fost racolati si trimisi sa lupte de partea separatistilor în Donbas.





Ministerul de Externe de la Chisinau a refuzat sa comenteze informatiile aparute, mentionand ca nu mai are ce adauga la informatiile difuzate la data expulzarii celor cinci diplomati rusi.





Solicitata de Report.md, purtatorul de cuvant al Serviciului de Informatii si Securitate, Daniela Manzat, a spus ca institutia nu comenteazastiri aparute pe surse, precizand ca cei cinci diplomati rusi au fost expulzati în baza informatiilor puse la dispozitie Guvernului de catre SIS.





Report.md a solicitat informatii de la Procuratura Generala despre dosarele penale împotriva moldovenilor racolati de partea separatistilor în Estul Ucrainei.





Potrivit raspunsului primit, 41 de cetateni moldoveni se afla sub urmarire penala pentru infractiuni prevazute de articolul 141, Cod Penal (activitate de mercenariat). 12 persoane au fost deja retinute, iar altele 29 au fost puse sub acuzatie în lipsa.





