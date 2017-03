Inca o medalie pentru Moldova, la Campionatul European de lupte. Anastasia Nichita a cucerit argintul la turneul care se desfasoara in Ungaria

In categoria de 60 de kilograme, luptatoarea noastra a repurtat 3 victorii, in drum spre finala. A invins sportivele din Belarus, Turcia si Bulgaria. In finala, insa, Anastasia Nichita nu a reusit sa faca fata luptatoarei ruse Liubov Ovcharova si a cedat, scor 0 la 11.

La Campionatul European U23 de lupte libere, greco-romane si feminine, Moldova este reprezentata de 15 sportivi. Acum 2 zile, prima medalie la acest turneu pentru tara noastra a obtinut-o Ivan Zamfirov. El a cucerit bronzul la lupte libere, in categoria de 57 de kilograme.