Spectacol senzational la Vocea Romaniei. "Ai reusit sa te transformi dintr-o fata inocenta intr-o bestie." Cine sunt moldovencele care merge mai departe in competitia vocilor supreme - VIDEO

Emotii si voci puternice azi pe scena de la Vocea Romaniei. S-au inceput duelurile, astfel primele cupluri au intrat in ring. Printre concurentii care merg in editiile live sunt si doua moldovence. Catarina Sandu a ramas in echipa lui Adi Despot, iar Doina Spataru a mers in echipa Loredanei.