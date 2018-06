Inca o tentativa de a valida mandatul lui primarului ales. A fost numit un nou judecator. Cand urmeaza sa aiba loc sedinta

Ieri, sedinta la care urma sa fie validat mandatul lui Andrei Nastase a fost din nou amanata. Consiliul de Circumscriptie Chisinau a cerut recuzarea judecatorului. Decizia a starnit furia simpatizantilor PPDA adunati in fata judecatoriei.

Vitalie Miron considera ca judecatorul s-a implicat in chestiuni care nu privesc aceasta cauza intrucat a adus in discutie si incalcarile facute de socialisti in ziua scrutinului.

Si vinerea trecuta, sedinta de judecata a fost amanata. Atunci, pentru ca la Curtea Suprema erau pe rol doua contestatii depuse de socialisti. In cele din urma, una a fost respinsa, iar cealalta - partial admisa.

O alta problema expusa de magistrat atunci era faptul ca nu el nu avea pe masa procesele verbale de la primul tur de scrutin. Potrivit legislatiei, validarea mandatului de primar are loc in 10 zile din momentul in care CEC-ul se adreseaza in instanta.

Asta inseamna ca joi este ultima zi in care instanta trebuie sa se pronunte. Daca nu se ia o decizie pana atunci sau daca scrutinul nu este declarat valabil, atunci actualul primar interimar, Ruslan Codreanu ramane in functie. Codul electoral spune ca pana la alegerile locale generale din 2019 nu pot fi organizate scrutine noi.