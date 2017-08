Inca o zi de calvar. Ziua a IV de canicula aduce temperaturi infernale. Orasenii s-au mutat la piscine - FOTO

Astazi valul de caldura va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. In centru, noaptea se prognozeaza 21 grade, iar maxima zilei va fi de 38 grade. In sud, noaptea se asteapta 22 grade. Ziua, termometrele vor indica 39 grade. In capitala, minima va fi de 23 grade, iar ziua se asteapta 37 grade. In zilele urmatoare vremea va fi caniculara. Maximele vor ajunge pana la 39 de grade.

Meteorologii au emis pana duminica codul portocaliu de canicula pentru intreaga tara, unde se vor inregistra temperaturi maxime de 36 - 39 de grade.

Oamenii sunt in cautarea unor metode pentru a se racori. Astfel, piscinele din capitala sunt astazi arhipline.