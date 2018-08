Inca stau blocati la vama. Unionistii care au pornit in marsul centenar pe 1 iulie de la Alba Iulia la Chisinau, vor incerca din nou sa traverseze frontiera dupa ce ieri au primit interdictii. Ce se intamplat acum acolo - LIVE VIDEO

Unionistii care au pornit in marsul centenar pentru unire, au dormit deja doua nopti in vama Albita. Azi dimineata au urcat in autocar ca sa incerce din nou sa intre in Republica Moldova.

Manifestantilor li s-a alaturat si deputatul roman, Constantin Codreanu, fost candidat la functia de primar al capitalei.

Reponsabilii de la politia de frontiera spun ca vor reveni cu detalii pe parcursul zilei. Participantii la Marsul Centenarului au incercat si ieri sa treaca frontiera insa au fost opriti in vama Leuseni, primind interdictie pentru 24 de ore. pentru ca ar fi perturbat ordinea publica.

Presedintele ODIP sustine ca tinerii prezenti la manifestatie s-au comportat civilizat. Participantii la Marsul Centenarului si-au propus ca pe 1 septembrie sa ajunga la Chisinau, unde vor organiza o manifestatie de amploare cu ocazia implinirii 100 de ani de la Marea Unire.