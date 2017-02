Inca un an si jumatate pentru reabilitarea drumului Chisinau-Ungheni. Din 2014 si pana acum a fost reparat doar 35 la suta - VIDEO

Vitalie RAPCEA, VICEMINISTRUL INFRASTRUCTURII SI DRUMURILOR: “Au fost deja aprobate plane de masuri concrete, care garanteaza in cazul in care sunt respectate, finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumurlui Chisnau Ungheni/ pana in noiembrie 2017. In cazul in care antreprenorii/ nu vor respecta acest plan atunci se va merge pe masura contractala de reziliere a constractului cu acesti antreprenori si relicitarea sectorului de drum.”

Drumul Chisinau-Ungheni a intrat in reparatie in 2014, de atunci lucrarile cam bat pasul pe loc, iar soferii se plang ca din aceasta cauza isi strica masinile.

“Dapoi ganditi-va de doi ani sa stam in mizeria asta. Mai mult stam la reparatie decat la volan pe traseu. Iaca opriti tirul sa va spuna oamenii ce trag pana la Ungheni si inapoi.”

“Foarte rau se merge, foarte rau. De cand il fac si nu-l mai fac. Asta-i calitate ce fac ei? Rusine sa le fie.”

“Lucreaza tare incet. Sa fi fost in alte tari straine apoi de mult era gata.”

“In fiecare an reparam, deatita la noi numai autoservicii.”

“Pe bucatile, cred ca asa e tehnologia in ziua de azi. Pe bucatile ca sa ramana si la altii.”

Soseaua, care este reparata de cehi si azeri, urma sa fie gata vara trecuta. Ministerul Transporturilor ameninta ca va rezilia contractul cu aceste firme, insa ulterior s-a razgandit si a decis sa aplice amenzi pentru fiecare zi de intarziere.

Pe langa proiectele mari, cei de la Ministerul Transporturilor vor sa se apuce de carpit soselele pe care au aparut gropi sau denivelari. Pentru asta, pe site-ul Administratiei de Stat a drumurilor a fost creata o rubrica unde soferii pot semnala toate problemele.

Ghenadie GORII, SEF SERVICIU E-TRANSFORMARE-COMUNCARE ASD: "Pe ziua de maine va inlocui site-ul vechi. Avem aici raporteaza o problema. Mizam pe activitatea cetatenilor care depistand o problema pe drum lipsa unor semne, ceva avarieri pe drumuri sau chiar blocari de drum in timpul iernii. Cetateanul poate semnala ca noi mai operativ sa ne alaturam in inlaturarea neajunsurilor."

"Minunata idee, pai trebuie de adus la cunostinta oamenii care sunt raspunzatori pentru chestiile astea."

"Trebuie de anunţat conducerea despre ce se întâmplă la noi. Dar cred că ei singuri ştiu ce se întâmplă în Chişinău şi în afara oraşului. Unde trebuie de făcut, dar şi ce trebuie de făcut.”

"Nu ma pot tare folosi cu online-ul dupa varsta mea, vor fi mai bravo astia mai tineri."

"Eu cu acest online, nu mă descurc, dar în principiu ideea este bună."



Pentru intretinerea drumurilor din tara in acest an in buget au fost alocate 400 de milioane de lei.