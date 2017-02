Inca un bebelus a fost internat in stare grava la spital dupa ce ar fi fost batut de propriul tata: l-ar fi lovit cu capul de marginea patului - VIDEO

Andrei PLEŞCO, NEUROCHIRURG PEDIATRU, INSTITUTUL MAMEI ŞI AL COPILULUI: "Copilul are un traumatism cranio cerebral acut inchis, cu contuzie hemoragica in regiunea frontala. Se afla in stare grava, dar stabila, fara pericol de viata."

Potrivit politiei din Ungheni, tatal de 22 de ani ar fi fost beat si s-a infuriat pentru ca micutul plangea. Abia peste patru zile, mama a mers cu bebelusul la spitalul raional, iar medicii au decis sa fie transferat la Chisinau.

Tatal se afla acum in arest, iar politia a deschis o cauza penala pentru violenta in familie. Ieri un copil de 10 luni din Drochia a ajuns la reanimare dupa ce a fost batut de tatal sau. Acum el se simte mai bine.