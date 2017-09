Inca un deces cu semne de intrebare intr-un penitenciar din tara. Autoritatile se incurca in declaratii: initial au anuntat rudele ca detinutul a suferit un atac de cord, iar ulterior le-au spus ca a cazut de pe schele

VIDEO IN CURAND

Cele 3 surori ale detinutului au fost anuntate aseara ca fratele lor, pe care nu l-au vazut de 6 ani, a murit in penitenciarul nr. 17 din Rezina.

Astazi, ele au venit la morga din Orhei, unde a fost dus cadavrul barbatului.

Acestea spun ca ieri au fost vizitate de patru angajati ai peniternciarului din Rezina si au fost anuntate ca barbatul s-a stins din cauza unui atac de cord.

"Ni s-a spus ca i s-a facut rau in celula, a fost chemat medicul, au luptat pentru a-l salva, i s-au facut interventii multe si nu au putut sa-l salveze, a fost un stop cardiac. Ei cand ne-au anuntat, era deja dus la Orhei. Ne-au spus ca nu e neaparat sa mergem sa-l vedem, semne de moarte violenta nu sunt, are doar o zgaraitura pe frunte. Cand am intrat, am vazut o fractura la picior, coltul gurii e plesnit, e sange, coltul ochiului e hematom mare, rana sangeranda la tampla stanga."

Astfel, femeile sustin ca, astazi, au fost anuntate de catre cei de la Directia Medicala a Institutiilor Penitenciare ca, de fapt, fratele lor a cazut de pe schele, iar medicii de la Urgenta nu l-au putut salva.

"Ca a dat cu var si a facut reparatie, zic, cum a dat cu var daca spune-ti ca a cazut in pat, nu saptamna trecuta a dat cu var. Astazi, venind la morga din Orhei, am vazut fratele cu manusi pe mana si cu haine murdare de var.’’

Medicul legist, Dumitru Copuscani, care a efectuat expertiza medico-legala spune ca mai este mult de lucru si ca nu ne poate oferi mai multe detalii.

Dumitru COPUSCANI, SEFUL SECTIEI MEDICINA LEGALA, ORHEI: "Trebuie minutios de studiat toate circumstantele. Sunt niste excoriatii pe fata, pe umar si pe antebratul drept."

Femeile spun ca nu mai stiu ce sa mai creada si le este frica ca nu vor afla motivul adevarat pentru care fratele lor s-a stins.