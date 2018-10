Un kilometru de drum proaspat reparat a fost inaugurat cu fast la Causeni. Democratii au organizat o adevarata sarbatoare: s-a taiat panglica rosie, iar un preot a sfintit drumul, care a costat 3 milioane de lei

VIDEO IN CURAND.

Panglica a fost taiata cu ropote de aplauze. La eveniment au participat deputatul PD Iurie Chiorescu, presedintele raionului si primarul localitatii, tot democrati si ei. Ulterior, drumul proaspat reparat a fost sfintit.

Autoritatile asigura oamenii ca acest drum a fost reparat calitativ, si ca nu trebuie sa-si faca griji ca se va strica, asa cum s-a intamplat si in alte localitati in care democratii au reparat drumuri.

“Impreuna am facut un km 280 de metri cu doua straturi. Daca va fi pastrat si nu vor merge cu tractoarele cu glod va tine sapte zece ani. Dar el trebuie de controlat in fiecare an, daca apare vreo fisura trebuie de reparat.”

Soferii care au trecut pe bucata de drum proaspat reparata spun ca spera ca pe intreaga portiune va fi turnat asfalt.

“Am 45 de an de cand merg pe acest drum era in stare foarte urata acuma este foarte bun. Cel mai rau aici era, cu ajutorul primarului vom face tot. ”

“Multumim ca macar ceva s-a facut, speram ca pe viitor sa fie facut pana in sat. “

Anul viitor, localitatea ar urma sa beneficieze si de programul “drumuri bune 2”, spun autoritatile. Proiectul drumuri bune a fost lansat de democrati. Anterior au fost date in exploatare portiuni de drum din Glodeni si Drochia, unde s-au organizat adevarate sarbatori.