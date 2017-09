Un moldovean, care ar fi fost de partea separatistilor in regiunea Donetk, retinut de procurori si ofiterii SIS: participa la conflictul militar

Potrivit procurorilor, barbatul este banuit ca in perioada iunie 2015 – martie 2017 ar fi fost incorporat, in calitate de mercenar, in cadrul formatiunii militarizate „Первая Славянская бригада” din regiunea Donetk, Ucraina, unde a asigurat mercenarii, care participau la conflictul militar din regiunea Donetk, cu diferite produse alimentare.

Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca de la 5 la 10 ani inchisoare.

VEZI SI: Un moldovean care ar fi luptat alaturi de separatistii pro-rusi a fost retinut recent la Chisinau. Barbatul a povestit politiei cum a ajuns mercenar