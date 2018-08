Inca un moldovean care a fost ranit in teribilul accident din Kaluga va ajunge in aceasta seara la Chisinau

Potrivit IGSU, moldoveanul de 20 de ani care a suferit mai multe traumatisme in urma teribilului accident produs in regiunea Kaluga, va fi adus cu trenul din Rusia la Chisinau, dupa care, de pe peronul garii va fi preluat de ambulanta SMURD si va fi internatl la Institutul de Medicina Urgenta. Pe parcursul drumului starea de sanatate a acestuia va fi supravegheata de angajatii SMURD.

6 moldoveni s-au stins in accident, iar cadavrele lor au fost aduse la Chisinau. Tragedia s-a produs sambata, 4 august, in regiunea Kaluga. Un Ford a intrat pe contrasens si a lovit puternic microbuzul, inmatriculat in Republica Moldova.