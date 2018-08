Accidentul din Kaluga. Inca un moldovean, care se afla in stare grava la spital, s-a stins in Rusia. Corpul neinsufletit al acestuia urmeaza sa fie adus acasa

Un moldovean ranit in accidentul din Kaluga a murit. Este vorba despre un barbat de 43 de ani, care era in stare grava. Astfel numarul celor decedati a ajuns la 7. Aseara un moldovean care a fost ranit in teribilul accident a fost adus la Chisinau cu trenul de la Moscova. La gara era asteptat de rude.