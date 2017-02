Inca un moldovean ne-a dus faima tarii peste hotare. Vladimir Fotescu a iesit pe scena unui show de muzica din Ucraina - VIDEO

Chiar din primele clipe, Vladimir Fotescu a reusit sa impresioneze juratii. A interpretat piesa The magic has gone, din repertoriul lui Joe Cocker. Moldoveanul a pasit cu incredere pe scena, purtand o geaca neagra din piele. Timbrul fermecator l-a ajutat pe Vladimir sa ajunga in echipa Tinei Carol. Interpreta a spus ca a ramas incantat de evolutia moldoveanului.

"Aţi fost artisti pe scenă. Nu aţi venit să concuraţi cu cineva. Aţi venit să evoluaţi şi asta m-a cucerit. Mi-a cucerit inima."

Dupa ce toti cei 4 membri ai juriului s-au intors cu fata spre Vladimir, acestia au remarcat si infatisarea deosebita a moldoveanului.

"- Geaca lui roasă arată că el s-a săturat de foarte multe ori.- Credeţi că eu am ales acest tânăr, gândidu-mă la alte lucruri. "

Anul trecut, la un alt show de muzica, moldoveanul Max Fall si-a incercat puterile. El a fost apreciat de jurati si a ajuns in semifinalele concursului.