Stie 7 limbi si are misiunea de a instrui studentii. Eva este cel de-al doilea robot NAO, ce ajunge la noi in tara: “Am facut cunostinta cu el“ - VIDEO

Aceasta e Eva. Al doilea robot NAO din tara. Are 58 de centimetri, cantareste 5 kg, stie sapte limbi, are ochii negri si la fel ca Frank este pasionata de dans. Cei doi roboti s-au intrecut astazi in miscari de dans.

Eva a fost implicata intr-o tabara de vara, unde mai multi elevi si studenti au invatat-o sa se adapteze acestei lumi. Acestia au creat programe speciale cu ajutorul carora Eva invata sa se salute, sa se orienteze in spatiu, sa vorbeasca si sa faca miscari.

Iraida CREANGA, ELEVA: “Nu este nici o diferenta dintre Eva si Frank. Cel mai dificil a fost prima zi cand am facut cunostinta cu ei. Imi era foarte frica.Cel mai mult am lucrat la dialog.”

A muncit mult la programe si Olga Morozan, eleva la liceul Mihai Eminescu din Chisinau.

Olga MOROZAN, ELEVA: “Noi am programat pas cu pas ce trebuie sa faca robotelul. Am avut si biblioteca pentru ce sa spuna. Toata informatia a fost scrisa in engleza.”

Olga spune ca si-ar dori sa aiba un robot acasa.

Olga MOROZAN, ELEVA: “Sa faca mancare, sa faca curat.”Elevii si-ar dori ca pe viitor Eva si Frank sa-i ajute pe copii cu autism, asa cum se obinuieste in Europa.VOX“Noi ar trebui sa cream un program ca ei sa comunice cu copii.”

Eva a cucerit simpatia studentilor si profesorilor de la UTM. Fiind buni prieteni cu tehnologia, studentii isi fac planuri.

Nicolae GARENJI, STUDENT UTM: “Ma gandesc la teza de master sa incerc sa vorbeasca in limba romana.”

Pe langa implicarea sa in activitatea UTM, simbolic Eva va deveni ambasadoarea egalitatii de gen, stimuland implicarea unui numar mai mare de fete in domeniul IT.

Mihaela IURASCU, PRESEDINTE TEKEDU: “Eva este purtatoare a unui mesaj simbolic, ca alaturi de Frank este si Eva. Alaturi de barbati sunt si femei in domeniul tehnologiilor.”

Un vis al profesorilor UTM este sa creeze un robot in Moldova. Noul robot va fi utilzat in domeniul de cercetare.

Viorel BOSTAN, RECTOR UTM: “Un robot care pare o jucarie, dar care poate fi programat in diverse limbaje, poti sa faci si cercetari si poate fi utilizat in domeniul medicinii. Sper ca intr-o zi vom prezenta un robot creat integral la UTM.“

Eva a ajuns in Moldova cu suportul Biroului de Cooperare al Elvetiei. Primul robot NAO din tara a fost achizitionat in 2015 de catre Universitatea Tehnica si a fost implicat la cursuri de programre logica, inteligenta artificiala, dar si activitati de cercetare.