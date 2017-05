Deputat liberal-democrat, Chiril Lucinschi, a fost incatusat in curtea unei manastiri de oamenii legii. Acesta este invinuit de spalare de bani in dosarul BEM - VIDEO

“Nu ştiu nimic. ”

Astfel a reactionat fostul presedinte Petru Lucinschi la perchezitiile care au avut loc acasa la fiul acestuia Chiril Lucinschi, retinut astazi de ofiterii CNA in cadrul dosarului fraudelor de la BEM, Banca Sociala si Unibank. Fostul deputat, impreuna cu trei reprezentanti ai unui agent economic, sunt banuiti de spalare de bani in proportii deosebit de mari. Fostul presedinte s-a aratat suprins de acuzatiile aduse fiului.

”Uitaţi-vă cum trăieşte lumea şi pe urmă faceţi concluzii."

Chiril Lucinschi a fost retinut la Manastirea Suruceni, dupa slujba de dimineata. Acesta a fost incatusat de catre ofiterii CNA la iesirea din curtea manastirii. Informatia a fost confirmata pentru Pro TV de catre reprezentantii lacasului.

Potrivit CNA, in perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, prin contracte fictive, au transferat unei firme peste 400 de mii de dolari, despre care s-a constatat ca ar proveni din credite neperformante de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.

In 2013, compania, beneficiarul careia este fostul deputat, ar fi luat de la Unibank un alt credit, fara gaj, in valoare de 5 000 000 de lei. Suspectii risca pana la 10 de inchisoare. Chiril Lucinschi este cercetat si pentru ca in declaratia sa de avere ar fi ascuns calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune ca ar fi fost implicata in frauda bancara.

In luna februarie, Chiril Lucinschi si-a depus mandatul de deputat. Acesta si-a motivat decizia prin faptul ca ar avea un nou proiect pe plan profesional care ar fi incompatibil cu mandatul de parlamentar. Lucinschi a fost deputat pe listele PLDM din 2010 pana in februarie 2017. El are 46 de ani si este fiul fostului presedinte Petru Lucinschi.