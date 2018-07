Incendiile din Grecia au zadarnicit planurile moldovenilor care urmau sa mearga in vacanta in zonele afectate. O agentie de tusim a decis sa anuleze peste 50 de rezervari - VIDEO

In urma incendiilor de vegetatie din Grecia, unele agentii de turism si-au anuntat imdiat clientii de cele intamplate astfel ca le-au oferit doua alternative.

Mihai CEBAN, MANAGER AGENTIE DE TURISM: “Am avut oferte in zona in care au fost acuma incendiile la moment nu se afla nimeni in zona afectata. Iar cei care au luat o oferta in zona respectiva pot sa-si schimbe regiunea sau daca renunta le intoracem banii.”

Cei peste 50 de oameni care urmau sa ajunga in vacanta in zonele afectate de incendii au ales in mare parte sa schimbe destinatia. O alta agentie de turism spune ca incendiile nu au afectat vacantele clientilor, insa aagentii au primit multe apeluri in care oamenii se aratau ingrijorati de cele intamplate in Grecia.

Viorica ICNOVSCHI, MANAGER AGENTIE DE TURISM: “Regiunile de baza care operam la moment sunt Atena, Evia si Atika. Turistii au zburat in regim normal, drumurile lucreaza, aeroporturile lucreaza. Nu sunt afectate regiunile cu care noi operam, distanta este destul de mare.”

Acum turistii opteaza pentru nordul Greciei in special insula Creta. Din motiv ca acolo este mai sigur.

Elena: “Agentia mi-a propus alternativa. Am ramas pentru Grecia. Am optat pentru nordul Greciei speram sa ne reuseasca vacanta.”

Incendii devastatoare au izbucnit in Kineta, o statiune de la malul marii la 50 de km de Atena si in zona orasului Rafina. Deocamdata pe aeroportul Chisinau nu exista zboruri anulate spre Grecia.